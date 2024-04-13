13 апреля 2024, 00:42
Центральный детский магазин продали в Москве
ГК «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин в Москве
Группа компаний «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Факт сделки подтверждаем», — заявил представитель компании.
Реклама
Центральный детский магазин (ЦДМ на Лубянке) до этого принадлежал компании «Галс-Девелопмент», представители которой отказались от комментариев по закрытой сделке.
ЦДМ на Лубянке считается самым большим специализированным детским торговым комплексом в стране. В нем расположены более 140 магазинов, доступны услуги и различные форматы семейного досуга. Кроме того, там работают более 20 кафе и ресторанов, а также гастрогалерея.
Если говорить о ГК «Киевская площадь», то она входит в сотню крупнейших отечественных компанию, специализируясь на коммерческой недвижимости. Среди ее активов — гостиница «Украина», торговый центр «Европейский», рынки «Фуд Сити» и «Садовод».
Ранее Росимущество стало собственником активов дальневосточных «крабовых королей» и одного оператора такси.
Магазины
Бизнес
Москва
Покупки
Реклама
Реклама