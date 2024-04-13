Общество 13 апреля 2024, 00:42 Центральный детский магазин продали в Москве ГК «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин в Москве РИА «Новости»

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Группа компаний «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Факт сделки подтверждаем», — заявил представитель компании.

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Центральный детский магазин (ЦДМ на Лубянке) до этого принадлежал компании «Галс-Девелопмент», представители которой отказались от комментариев по закрытой сделке.

ЦДМ на Лубянке считается самым большим специализированным детским торговым комплексом в стране. В нем расположены более 140 магазинов, доступны услуги и различные форматы семейного досуга. Кроме того, там работают более 20 кафе и ресторанов, а также гастрогалерея.

Если говорить о ГК «Киевская площадь», то она входит в сотню крупнейших отечественных компанию, специализируясь на коммерческой недвижимости. Среди ее активов — гостиница «Украина», торговый центр «Европейский», рынки «Фуд Сити» и «Садовод».

Ранее Росимущество стало собственником активов дальневосточных «крабовых королей» и одного оператора такси.