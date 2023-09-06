Общество 06 сентября 2023, 15:36 Центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания ОБЗР создали в России Кравцов: в России появился центр переподготовки ветеранов СВО РИА «Новости»

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В России появился центр переподготовки ветеранов спецоперации для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» в школах, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова привел ТАСС.

Учреждение создали на базе Государственного университета просвещения. Цель центра заключается в повышении уровня образования в области безопасности и защиты страны.

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«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции», — сказал Кравцов.

В июне 2023 года стало известно, что вместо ОБЖ в российских школах начнут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Ребята будут изучать новый предмет с 1 сентября 2024 года. Сейчас предстоит внести поправки в федеральный закон о переименовании ОБЖ.