Общество 29 июня 2023, 12:11 Новый предмет появится в школах вместо ОБЖ Минпросвещения: предмет «Основа безопасности и защита Родины» введут в школах в 2024 году РИА «Новости»

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В российских школах со следующего года появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», им заменят ОБЖ. Об этом рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, сообщило РИА «Новости».

По ее словам сейчас формируют рабочую группу. В нее войдут представители Минобороны и МЧС.

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«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы», — уточнила Тимофеева.

Она добавила, что также предстоит внести поправки в федеральный закон о переименовании предмета ОБЖ и в образовательные государственные стандарты. Работу проведут в течение следующего учебного года, а с 1 сентября 2024 года школьники уже начнут изучать новый предмет.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что готовится новая линейка учебников по истории с разделом про специальную военную операцию. В пособиях, в частности, расскажут о причинах начала СВО. Учебники появятся в следующем году.