Центр Чумакова поборется за тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит тендер на поставку вакцины от коронавируса. В нем будет участвовать Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины. Стоит отметить, что Центр имени Чумакова — единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру», — сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов ТАСС.

Он подчеркнул, что препарат будут поставлять за рубеж только после того, как потребности России в лекарстве будут полностью удовлетворены. По словам Ишмухаметова, специалисты уже завершили этап доклинических испытаний вакцины.

«Мы успешно завершили доклинические испытания инактивированной цельновирионной вакцины против COVID-19. В испытаниях принимали участие не только мелкие грызуны, но и приматы, чья реакция на вакцинацию максимально приближена к человеческой», — рассказал генеральный директор центра.

Он добавил, что препарат показал свою эффективность и безопасность. Медики планируют закончить клинические испытания вакцины в январе 2021 года.

Ранее разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса получил центр «Вектор». Препарат введут первым добровольцам уже 27 июля.