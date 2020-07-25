Центр Чумакова поборется за тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины. Стоит отметить, что Центр имени Чумакова — единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру», — сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов ТАСС.
Он подчеркнул, что препарат будут поставлять за рубеж только после того, как потребности России в лекарстве будут полностью удовлетворены. По словам Ишмухаметова, специалисты уже завершили этап доклинических испытаний вакцины.
«Мы успешно завершили доклинические испытания инактивированной цельновирионной вакцины против COVID-19. В испытаниях принимали участие не только мелкие грызуны, но и приматы, чья реакция на вакцинацию максимально приближена к человеческой», — рассказал генеральный директор центра.
Он добавил, что препарат показал свою эффективность и безопасность. Медики планируют закончить клинические испытания вакцины в январе 2021 года.
Ранее разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса получил центр «Вектор». Препарат введут первым добровольцам уже 27 июля.