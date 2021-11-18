Центр Чумакова объявил о разработке двух вакцин на основе «дельта»-штамма

Центр имени Чумакова работает над созданием двух вакцин на основе «дельта»-штамма коронавируса. Эти препараты, возможно, будут производить как новый продукт. Об этом заявил директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

В разработке находятся вакцины «КовиВак комби» и «КовиВак дельта моно». Специалисты склоняются больше к первому варианту. Центр ждет решения регуляторной системы о том, как будет идти регистрация.

«Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации», — рассказал Ишмухаметов. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что у организации есть «дельта»-штамм, а вся технология отработана на предыдущем штамме — модифицированном «альфа».

Ранее Центр имени Чумакова создал цельновирионную вакцину от коронавируса «КовиВак». В такого рода препаратах используют или искусственно ослабленные вирусы, которые неспособны вызвать заболевание, или уже убитые вирусы.

Тем временем официальное название получил так называемый «русский» вариант «дельта»-штамма. Его зарегистрировали как AY.122.