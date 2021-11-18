«Русскому» варианту штамма «дельта» дали официальное название

Разновидность «дельта»-штамма SARS-CoV-2, которая доминирует в России и соседних странах, стали называть «русской». Однако у этого варианта коронавируса появилось и официальное название — AY.122. Его внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.

Сначала новый вариант выявили в Словакии в январе 2021 года. В России он появился в конце мая — начале июня, написало РИА «Новости».

«К осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов», — сказано в материале агентства.

AY.122 позже распространился в Финляндии, на Украине, в Казахстане, Турции и Израиле. У израильтян появилась самостоятельная подлиния AY.122.1.

«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа „дельты“ было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a: P45L», — написал в Facebook ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.

Он отметил, что в конце концов специалисты решили использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию — NSP2_K81N (она же Orf1a: K261N).

Ранее ВОЗ назвала Европу эпицентром пандемии. При этом специалисты отметили, что в ЕС при этом активно идет вакцинация.