Цена загородных участков в пандемию выросла на 100%

С началом пандемии многие россияне решили уединиться за городом и стали приобретать дачные дома. Как отметил в беседе с URA.RU генеральный директор Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов, стоимость некоторых участков выросла сразу на 100%.

«Люди думали, что локдаун навсегда и начали просто скупать все подряд, не важно, дорогое, дешевое. Участки, которые стоили 300-400 тысяч рублей, выросли в цене до 60-80% и даже до 100%. Те, что стоили в районе миллиона, выросли на 50%», — объяснил генеральный директор Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов.

Эксперт отметил, что во время полного локдауна дачный участок помогал людям решить многие проблемы. Свободно передвигаться можно было только за городом, и россияне стали массово переезжать. К сожалению, пока картина не выглядит ободряюще: предпосылок для снижения стоимости дачных участков так и не появилось. Цены уже выросли и остаются на высоком уровне.

Эксперты отметили, что во время локдауна наблюдался всплеск популярности доставки готовых блюд. Люди не ходили по магазинам, а предпочитали закупаться онлайн. Часто приобретались готовые рационы или просто уже сформированные продуктовые наборы. Сейчас рост спроса на них замедлился, тем не менее, такие заказы остаются очень востребованными.