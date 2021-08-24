Рост популярности доставки готовых блюд снизился после окончания локдауна

В сравнении с прошлым годом популярность готовых рационов и продуктовых наборов уменьшилась, но спрос на доставку по-прежнему можно назвать высоким. С такими данными исследования Infoline ознакомилось издание «Ведомости».

За первое полугодие 2021 продажи готовых блюд выросли на 44%. За аналогичный период прошлого года они возросли сразу на 79,3%. Это объяснимо, ведь пик ограничений из-за пандемии пришелся именно на 2020 год. Локдаун привел к тому, что люди массово начали заказывать продукты онлайн. Многие отдали предпочтение уже готовым наборам или приготовленным блюдам.

В этом году коронавирусных ограничений значительно меньше. Россияне и жители других стран все чаще предпочитают заказам в интернете обычные походы в магазин. Тем не менее, уровень продаж готовых наборов можно объективно назвать высоким. В этом уверен генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Эксперты также отмечают, что новым компаниям достаточно сложно завоевать свое место на рынке готовых наборов и блюд. Там и раньше была высокая конкуренция, а в период локдауна она выросла еще больше.

Всплеск популярности покупок онлайн наблюдался в России этим летом. Причиной всему не только пандемия, но и аномальная жара, в которую людям совсем не хотелось ходить по магазинам.