Общество 06 марта 2024, 18:36 Цена на золото обновила исторический рекорд Стоимость золота превысила 2153 долларов за тройскую унцию Unsplash

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Цена на золото установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщили на сайте CME Group.

Данные торгов по состоянию на 17:39 по московскому времени свидетельствуют, что стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 9,45 доллара (0,44%) и достигла планки в 2151,35 доллара за тройскую унцию. Однако минутами ранее этот показатель достиг отметки в 2153,55 доллара, установив тем самым исторический рекорд.

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Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост цены на золото. По его словам, стоимость драгоценного металла может увеличиться в течение месяца на 5–10%. Эксперт добавил, что вкладывать деньги в золото стоит в том случае, если горизонт инвестирования покупателя составляет от трех лет.