Деньги 06 марта 2024, 17:43 Финансист Голубовский: цена на золото в долгосрочной перспективе может сильно вырасти

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Цена золота очень волатильна, в долгосрочной перспективе его стоимость может сильно вырасти. Об этом рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, цена золота «может ходить» в течение месяца на 5-10%. Его покупка с целью сбережения средств станет хорошим вариантом, если человек планирует вложить деньги на горизонте от трех лет и более.

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Как сообщил сайт kp.ru, стоимость золота преодолела отметку в 2140 долларов за унцию, что стало историческим рекордом.