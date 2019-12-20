Экс-коллега замначальника ОМВД Кемского района, покончившего с собой 18 декабря, Диана заявила «360», что до сих пор не может поверить в случившееся. По ее мнению, он был из совсем другой категории людей.

Диана рассказала, что умерший был общительным, веселым и целеустремленным человеком.

«Он всегда добивался того, чего хотел. К своей должности он шел девять лет. Начинал простым инспектором ДПС, потом перевелся в Петрозаводск, и в Кемь вернулся по приглашению начальства на повышение», — рассказала Диана.

Она утверждает, что никаких предпосылок к суициду никогда за коллегой не замечала. Более того, таких людей он всегда осуждал. О том, что стало причиной трагедии, у Дианы предположений нет.

«Он никогда не прогибался, на него нереально было надавить. Всегда мог себя защитить. Если он мог что-то сделать по закону, а ему говорили, что не надо, он все равно делал как нужно. Мы все люди, у каждого может быть точка невозврата. Но я не представляю, что у него могло случиться», — заявила Диана. Она добавила, что погибший был хорошим, замечательным человеком, и никогда не чурался людей.

Друг погибшего, Дмитрий, также нашел о замначальнике ОМВД Кемского района только хорошие слова.

«Для меня лично, был хорошим другом, отзывчивым, душевным человеком, всегда мог решить любую проблему, помогал семье», — сообщил он «360».

О самоубийстве замначальника ОМВД стало известно 20 декабря. По некоторым данным, покончил с собой он еще 18 декабря. У полицейского остались жена и две дочери.