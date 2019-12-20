Карельский полицейский покончил с собой

Тело полицейского обнаружили по месту его жительства. Полиция организовала проверку, «чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся».

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили «360», что «проводят проверку по факту смерти мужчины». От дальнейших комментариев там отказались.

Перфильеву было 34 года, у него остались жена и две дочери. 19 декабря полицейский не вышел на работу, его тело обнаружили на следующий день.