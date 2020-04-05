Пандемия мошенничества. Преступники начали пугать коронавирусом ради прибыли

Мошенники придумали новый способ выманивания денег. Для этого они решили использовать беспокойство граждан по поводу распространения коронавирусной инфекции. Потенциальным жертвам присылают SMS-сообщения о том, что в самолете, на котором они летели домой, один из пассажиров был заражен коронавирусом. В сообщении указан телефон, по которому нужно срочно позвонить.

Коронавирусный развод

Новую придуманную схему мошенники пока отрабатывают на москвичах. Для убедительности рядом с телефонным номером, куда предлагается позвонить, они ставят гиперссылку, которая ведет на сайт департамента здравоохранения столичной мэрии.

Источник фото: телеканал «360»

На горячей линии по коронавирусу столичного депздрава заявили, что не знают этого номера.

В сервисе по определению номеров Getcontact этот номер указан как «Развод про лекарства от коронавируса».

Источник фото: телеканал «360»

При этом мошенники не особо выбирают тех, кто вернулся. Такое сообщение может получить любой человек. В том числе отбывший карантин после прилета, а также тот, кто вообще в этом году не пересекал границы.

«Прислали сообщение о том, что я летела на рейсе с человеком, зараженным коронавирусом! Прошло уже 22 дня после нашего возвращения! Нашего рейса среди зараженных рейсов нет. За день до этого звонил мужчина и спрашивал про наше здоровье. Переполошил все семью! Позвонила по указанному номеру, сказали: „Такого номера не существует“», — так в Сети получившая SMS-сообщение женщина пожаловалась на мошенников.

Часть получивших сообщения обратили внимание на, что при попытке дозвониться до мошенников с номера, на который SMS не приходило, не удается.

Корреспонденту «360» удалось дозвониться до странной службы. Женщина на другом конце линии представилась как «отделение скорой помощи» и тут же потребовала назвать страну, откуда прибыл звонивший.

Когда она услышала честный ответ, что последняя зарубежная поездка была в прошлом году, то потеряла всякий интерес к продолжению разговора.

Ответить на вопрос, почему SMS-сообщение пришло человеку, который не выезжал за границу, она не смогла. Вместо этого посоветовала следить за своим здоровьем.

Повышение цифровой грамотности

Мошенническая схема, когда потенциальную жертву вызывают на прямой разговор, чтобы втереться в доверие, — это самый опасный сценарий. Люди доверяют, когда к ним обращаются по имени и отчеству, и даже не замечают, как злоумышленник начинает их подталкивать к раскрытию данных банковской карты или каким-то другим действиям. Об этом «360» рассказал управляющий партнер компании Mindsmith Руслан Юсуфов.

При этом эксперт подчеркнул, что такие схемы мошенники использовали всегда. Но сегодня злоумышленники пользуются сложившейся ситуацией.

«Сейчас на теме обеспокоенности пандемией, большого количества информации из разных источников люди боятся. Им приходит информация, что нужно что-то сделать из-за пандемии. И, конечно, очень многие на это ведутся», — отметил он.

Эксперт пояснил, что нужно уметь вычислять таких мошенников. И делать это нужно не только с телефонными звонками и SMS-сообщениями, но и во время присутствия в Сети.

Мы уже научились мыть руки, носить маски и самоизолироваться. Сейчас очень важно заняться своей цифровой гигиеной Руслан Юсуфов управляющий партнер компании Mindsmith.

Он пояснил, что сегодня мошенники пользуются желанием населения узнать о пандемии больше. Для этого они используют рекламу в социальных сетях и фишинговые рассылки.

«Недавно в интернете появилась карта заражения коронавирусом. Человек туда заходил и мог подхватить не коронавирус, а компьютерный вирус. Потому что здесь действует один из лучших мотиваторов — страх», — пояснил Руслан Юсуфов.

Эксперт рассказал, что активизация мошенников в связи с коронавирусом уже пошла по всему миру. Это видно по огромному количеству регистрации доменных имен сайтов, которые включают в себя слова «маски», COVID, «коронавирус».

По прогнозам Руслана Юсуфова, в ближайшее время российские мошенники переймут опыт западных коллег и нас ждет волна различных попыток выманить деньги у населения с помощью обещаний спасения от коронавируса через социальные сети, SМS, письма и звонки. Мошенники могут притворяться организациями, которые готовы оказать помощь пострадавшим, или медиками.

Ради выманивания денег они будут звонить, если перестанут брать трубки — они начнут писать, если их письма или сообщения начнут игнорировать, то мошенники придумают другие способы, чтобы достучаться до граждан.

«Единственный выход — повысить цифровую грамотность, только тогда все это и закончится», — посоветовал эксперт.