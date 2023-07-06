Криминал 06 июля 2023, 12:17 Мошенники обманули 11-летнего мальчика из Москвы на 400 тысяч рублей Shot: в Москве мальчик отдал мошенникам 400 тысяч рублей для «попавшей в больницу» бабушки istockphoto.com

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Мошенники обманули 11-летнего мальчика из Москвы более чем на 400 тысяч рублей, рассказав по телефону о попавшей в больницу бабушке. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, мальчик находился дома, когда злоумышленник позвонил и рассказал о том, что его бабушка попала в больницу и срочно нуждается в помощи. Он убедил ребенка собрать деньги на операцию и одежду для нее.

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Мальчик нашел у родителей 283 тысячи рублей и положил их вместе с вещами в дорогой чемодан, который после передал приехавшему курьеру. Позже ребенок связался с матерью, которая сообщила, что с бабушкой все в порядке и она не попадала в больницу.

Семья оценила ущерб, включая чемодан и одежду, в сумму около 412 тысяч рублей. Полиция начала поиск мошенников.

Ранее сообщалось, что мальчик из Магнитогорска помог мошенникам оформить кредит на мать ради оружия в мобильной игре.