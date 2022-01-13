ЦБ оценил, насколько подорожает ОСАГО из-за увеличения выплат при ущербе жизни и здоровью

При увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью стоимость полиса может вырасти. Еще больше он подорожает при отмене учета износа деталей.

В Центробанке позитивно отнеслись к законопроекту Минфина об увеличении выплат по ОСАГО до двух миллионов рублей и отмене учета износа деталей автомобиля, уточнила газета «Известия».

Вводить изменения планируют поэтапно. Таким образом, полагают в регуляторе, можно будет избежать резкого роста цен на обязательную автогражданку. Специалисты считают, что сначала стоит повысить лимит выплат по жизни и здоровью. Учет износа деталей рекомендуют отменять не раньше, чем через год.

При первом нововведении, по предварительным оценкам, тариф на ОСАГО придется повысить минимум на 21%, или примерно на 1123 рубля. Второе приведет минимум к 27% росту стоимости полиса, и его цена поднимется приблизительно на 1444 рубля.

Эксперты отмечают, что отмена учета износа повлияет на стоимость ОСАГО больше всего, поскольку средний возраст автомобилей в РФ — порядка 12 лет. В ряде российских регионов полис уже подорожал.