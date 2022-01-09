ОСАГО подорожало в ряде регионов России

Стоимость полисов ОСАГО серьезно выросла в ряде регионов страны с 9 января. Верхняя граница тарифа выросла на 10%, сообщила «Газета.ru».

Как уточнил источник, указ Центрального банка России об изменении регионального коэффициента вступил в силу. С 9 января верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСАГО повышается на 10% — с 5492 до 5980 рублей. С этого значения страховые компании будут рассчитывать базовый тариф ОСАГО.

Наибольшее повышение цен будет в Башкирии, на 36%. Населенные пункты Дагестана, кроме Буйнакска, Дербента и Махачкалы и Хасавюрта, получили повышение коэффициента на 20%.

Приморский край также не остался в стороне. Во всех населенных пунктах, кроме Спасска-Дальнего, Уссурийска, Арсеньева, Находки, Владивостока и Артема, цена полиса поднялась на 17%.

На 12% повышается стоимость ОСАГО во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), в Калмыкии (кроме Элисты), в Еврейской автономной области, Туве (кроме Кызыла), на Чукотке, в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска) и республиках Чечня и Ингушетия (кроме Малгобека и Назрани).

Ранее Министерство финансов предложило запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшей в ДТП машине при расчете выплаты на ремонт.