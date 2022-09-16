ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков | 360°

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ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков

Глава ЦБ Набиуллина: ставки по ипотеке ниже 1% вводят заемщиков в заблуждение

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Рекламируемые некоторыми банками околонулевые ставки по ипотеке вводят в заблуждение заемщиков. Подобная информация является всего лишь хитрым маркетинговым ходом. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, написала Lenta.ru.

«В этом случае, скорее всего, люди приобретают квартиру по завышенной стоимости, а застройщик отдает банку определенную финансовую компенсацию. Это вводит заемщиков в заблуждение, поэтому ЦБ примет меры», — подчеркнула она.

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Глава финансового регулятора подчеркнула, что условием низких ставок ипотеки является низкий уровень инфляции в стране. Так кредиты становятся более доступными для населения.

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«Нужно внимательно следить за ипотекой, чтобы не возникли ипотечные пузыри, которые уже были во многих государствах. У Центробанка есть весь необходимый инструментарий, мы внимательно отслеживаем ситуацию», — добавила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что в настоящее время в России сохраняется низкий уровень безработицы, писал RT.

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