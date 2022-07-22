Ситуация на рынке труда в России в данный момент спокойная, безработица остается на исторически низких уровнях. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Пока ситуация на рынке труда спокойная, безработица сохраняется на исторически низких уровнях», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ее процитировал ТАСС.

Набиуллина обратила внимание, что сейчас бизнес использует механизмы неполной занятости, но вместе со структурной перестройкой будет происходить усиление перетоков рабочей силы между секторами и компаниями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что официально в стране насчитывается 681 400 безработных. Этот показатель в период с 4 по 11 июля уменьшился на 5600 человек. Общее количество людей без занятости не превышает 0,9% от общей численности работников в России.