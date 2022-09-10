«Царицыно» назвали одним из самых популярных музеев Москвы | 360°

Общество 10 сентября 2022, 09:06 Поделиться Telegram

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Viber «Царицыно» назвали одним из самых популярных музеев Москвы RT: «Царицыно» возглавил список самых популярных музеев Москвы РИА «Новости»

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Музей-заповедник «Царицыно» возглавил список самых популярных музеев Москвы. Об этом RT рассказали в столичном департаменте культуры.

Кроме «Царицыно» в 2022 году наибольшей популярностью у москвичей и гостей столицы пользовались Дарвиновский музей и Московский зоопарк.

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«Посещаемость музеев почти вернулась на допандемийный уровень», — сообщили в департаменте.

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Памятник певцу Иосифу Кобзону открыли в центре Москвы, в Оружейном переулке. Мероприятие посетили спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.

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