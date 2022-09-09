Памятник Иосифу Кобзону открыли в центре Москвы | 360°

Культура 09 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Памятник Иосифу Кобзону открыли в центре Москвы Памятник Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве РИА «Новости»

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Памятник певцу Иосифу Кобзону открыли в центре Москвы, в Оружейном переулке. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

«За этим домом — парк „Эрмитаж“, где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году», — рассказала вдова артиста Нелли Кобзон.

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Она уточнила, что в многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву.

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Мероприятие посетили спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.

«Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!» — заявила теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

Ранее стало известно, что Украина оставила российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Василия Ланового в списке угроз национальной безопасности страны после их смерти. Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил это тем, что украинское руководство пытается разорвать культурные связи с Россией.

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