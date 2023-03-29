Общество 29 марта 2023, 09:55 Труд заключенных предложили использовать госкорпорации «Ростех» «Коммерсант»: ФСИН предложила госкорпорации «Ростех» использовать труд зэков РИА «Новости»

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Федеральная служба исполнения наказаний намерена устроить заключенных на работу в Ростех. Письмо с таким предложением главе госкорпорации Сергею Чемезову направил директор ФСИН Аркадий Гостев, сообщил «Коммерсант».

Так, востребованным может оказаться труд осужденных женщин, которым будет по силам кропотливая сборка плат и электронных блоков. Мужчин-заключенных предложили привлекать для работы на строительстве объектов.

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Кроме того, тюрьмы могут изготавливать для Ростеха спецодежду или тару.

«Возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям», — отметили в госкорпорации.

Ранее Министерство юстиции России разработало поправки к законодательству, позволяющие индивидуальным предпринимателям использовать труд осужденных. В список специальностей для принудительных работ вошли грузчики, разнорабочие и дворники.