facebook_pixel
    22 сентября 2021, 02:48

    Труд осужденных разрешат использовать индивидуальным предпринимателям

    Анастасия Кукова

    Министерство юстиции России разработало поправки в законодательство, позволяющие индивидуальным предпринимателям использовать труд осужденных. Приговоренных к принудительным работам будут использовать на должностях, вошедших в специальный список.

    Труд осужденных разрешат использовать индивидуальным предпринимателям

    Как стало известно URA.RU, в него вошли грузчики, разнорабочие, подсобные рабочие, дворники. При наличии специальных навыков — швей, парикмахеры, повара, водители, слесари, сварщики, маляры, плотники, каменщики, кладовщики и менеджеры.

    Большинство россиян одобряет идею замещения мигрантов осужденными. В пользу привлечения их к работы высказался 71% опрошенных. Труд поможет им вернуться к нормальной жизни в обществе, заявили 58% участников опроса.

    Негативно отнесся к этой идее 21% респондентов.