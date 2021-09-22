Труд осужденных разрешат использовать индивидуальным предпринимателям

Министерство юстиции России разработало поправки в законодательство, позволяющие индивидуальным предпринимателям использовать труд осужденных. Приговоренных к принудительным работам будут использовать на должностях, вошедших в специальный список.

Как стало известно URA.RU, в него вошли грузчики, разнорабочие, подсобные рабочие, дворники. При наличии специальных навыков — швей, парикмахеры, повара, водители, слесари, сварщики, маляры, плотники, каменщики, кладовщики и менеджеры.

Большинство россиян одобряет идею замещения мигрантов осужденными. В пользу привлечения их к работы высказался 71% опрошенных. Труд поможет им вернуться к нормальной жизни в обществе, заявили 58% участников опроса.

Негативно отнесся к этой идее 21% респондентов.