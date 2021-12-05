Троих россиян, которые прибыли из ЮАР, перевезли из Сергиева Посада в другой обсерватор, расположенный в Талдоме. Об этом рассказала одна из этих пациенток, жительница Ярославля. Причиной перевода пациентов стало то, что у них обнаружили симптомы ОРВИ.

«Из-за того, что у меня поднялась температура, меня решили на скорой помощи в другое место. Меня и еще двоих людей, у которых тоже температура», — рассказала женщина в Instagram, ее процитировал Telegram-канал RT.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у девяти россиян, которые вернулись с территории Южноафриканской республики, оказался положительным результат ПЦР-тестов. Сейчас медики расшифровывают, каким штаммом оказались заражены вернувшиеся. Отмечается, что одной из заболевших стала беременная женщина с ребенком.

Группа россиян вернулась из ЮАР вывозным рейсом через Аддис-Абебу. ПЦР-тест у них взяли 4 декабря. Для них организовали в аэропорту отдельный паспортный контроль. Затем прибывших в страну отправили в пансионат подмосковного Сергиева Посада, где всем предстоит отсидеть на карантине.