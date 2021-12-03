Прилетевших из ЮАР россиян отправили в обсерватор

Российские туристы вернулись в РФ из ЮАР. После приземления в самолет вошли люди в защитных костюмах для проверки документов. Всех, кто пролетел из африканской страны, на 14 дней поместили в обсерватор.

Одна из прилетевших из ЮАР россиянок в соцсетях выложила видео из салона самолета. Она сняла происходящее за окном, где уже в ожидании туристов стоят люди в спецкостюмах, рядом с ними — машины с мигалками.

Источник фото: телеканал «360»

Люди в спецкостюмах, среди которых были медики, поднялись на борт и взяли у всех прилетевших анализы на коронавирус, а также проверили документы. После этого россиян отвезли в обсерватор — там они должны будут сидеть на карантине 14 дней.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне посольство России в Аддис-Абебе сообщило, что более сотни граждан РФ вылетят из ЮАР в Москву 3 декабря. Об этом написало РИА «Новости». Людей забирали из Кейптауна и Йоханнесбурга, транзитом туристы приземлялись также в столице Эфиопии.

Рейс Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва выполняла эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines. Его специально организовали для вывоза иностранных граждан из ЮАР, авиасообщение с которой Россия закрыла после обнаружения там «омикрон»-штамма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 2 декабря все граждане, которые прилетят из ЮАР в Россию, должны пройти двухнедельный карантин.