«Мама, я надел маску». В Сети появился трогательный ролик с пожарным, строителем и полицейским

Маска и перчатки уже стали привычными атрибутами для многих россиян. Из-за пандемии коронавируса их нужно носить на улице и в общественных местах. С юмором о важном — в клипе «360» с блогером Татарка FM.

Ты можешь схитрить в разговоре с родными, когда они интересуются, убрал ли ты в комнате и что съел на обед. Это на наглядном примере показали сыновья актрисы и блогера Лилии Абрамовой, известной как Татарка FM. Но если отправился на прогулку, по делам или вынужден работать — надевай маску и перчатки. Так поступают пожарные, водители, строители, да и все, кому небезразлично здоровье окружающих и свое собственное.

«Сделайте так, чтобы ваша мама не волновалась», — призвали авторы ролика.

Во многих российских регионах ввели ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Сейчас их начинают постепенно снимать. Меры в том числе смягчили в Москве и Подмосковье. С 1 июня в столице разрешат прогулки, но на улице придется быть в маске. В магазинах, аптеках, транспорте и других общественных местах обязательны перчатки.