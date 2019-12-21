Трое рабочих погибли, устраняя последствия наводнения в Тулуне

В Тулуне трое рабочих погибли во время ликвидации последствий наводнения. Следователи возбудили уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказал представитель регионального управления СК «Интерфаксу».

В пятницу, 20 декабря, произошел обвал грунта, когда рабочие рыли траншею на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям на Песочной улице в Тулуне. Три человека погибли, двое пострадали.

В пресс-службе Минздрава Иркутской области сообщили ТАСС, что двое пострадавших доставлены в Тулунскую городскую больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Тулун был одним из тех городов, которые сильнее всего пострадали в результате наводнения летом этого года. В Тулуне было подтоплено порядка трех тысяч домов.