    21 декабря 2019, 07:12

    Трое рабочих погибли, устраняя последствия наводнения в Тулуне

    Юлия Булыгина

    В Тулуне трое рабочих погибли во время ликвидации последствий наводнения. Следователи возбудили уголовное дело.

    «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказал представитель регионального управления СК «Интерфаксу».

    В пятницу, 20 декабря, произошел обвал грунта, когда рабочие рыли траншею на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям на Песочной улице в Тулуне. Три человека погибли, двое пострадали.

    В пресс-службе Минздрава Иркутской области сообщили ТАСС, что двое пострадавших доставлены в Тулунскую городскую больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Тулун был одним из тех городов, которые сильнее всего пострадали в результате наводнения летом этого года. В Тулуне было подтоплено порядка трех тысяч домов.