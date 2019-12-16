Последствия паводка в Приангарье устранят в 2022 году

Программу ликвидации последствий паводка в Иркутской области скорректируют, чтобы завершить работы до сентября 2022 года. Об этом сообщил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

«Мною будет дано поручение правительству области откорректировать программу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с разбивкой на три этапа. Эту работу нужно сделать до 20 декабря. К 1 сентября 2022 года мы полностью завершим проведение всех ликвидационных мероприятий», — заявил Кобзев в ходе состоявшегося в понедельник, 16 декабря, оперативного совещания в правительстве региона, собранного по итогам поездки губернатора в Тулун и Нижнеудинск. Слова Кобзева привело РИА «Новости».

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По словам врио главы Приангарья, первый этап работ по ликвидации последствий паводка должен завершиться к 1 августа 2020 года. К этому сроку, в частности, должны быть решены проблемы с возведением жилья и инфраструктурой.

В течение следующего года, в срок до 1 августа 2021-го, планируется закончить проведение «экспертизных мероприятий». В итоге к началу сентября 2022 года все последствия разгула стихии в регионе должны быть ликвидированы.