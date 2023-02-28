Происшествия 28 февраля 2023, 10:26 Украинские хакеры провели атаку на радио в Крыму Советник главы Крыма: украинские хакеры провели атаку на эфирное вещание радио «Море» РИА «Новости»

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Украинские хакеры провели атаку на эфирное вещание радио «Море» в Крыму. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

По его словам, злоумышленники взломали передатчики, которые получают спутниковый сигнал.

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«Работающие на сигнале со спутника передатчики уже отключили. Также хакеры взломали транспондер спутникового оператора за пределами Крыма», — написал Крючков.

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Советник главы полуострова подчеркнул, что вещание радиостанций и телевидения через мощности радиотелевизонного передающего центра не пострадало и продолжается в прежнем полном объеме.

Во вторник жители Воронежа услышали по радиостанции фейковые сообщения об угрозе ракетного удара, сообщила группа «МОЕ! Online. Все новости Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале подчеркнула, что все сообщения об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны являются ложными.