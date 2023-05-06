Общество 06 мая 2023, 04:26 Три региона России предупредили о высокой вероятности природных пожаров ВНИИ ГОЧС: серьезные пожары могут возникнуть на юге Сибирского федерального округа Пресс-служба МЧС

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Обширные очаги природных пожаров могут возникнуть в ближайшее время в трех регионах Сибирского федерального округа. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ( ВНИИ ГОЧС ).

Ученые выявили значительный рост термических точек на юге СФО.

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«В результате повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях в Новосибирской, Иркутской и Омской областях», — следует из прогноза специалистов.

Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Забайкалье, Астраханской, Новгородской, Псковской областях, на Ставрополье и юге Уральского и Приволжского федеральных округов.

Из-за угрозы пожара спасатели эвакуировали жителей деревни Заозерная в Варгашинском муниципальном округе Курганской области. Линия огненного фронт растянулась на 1,2 километра. При этом лес горит сейчас на расстоянии около 1,5 километра от населенного пункта.