Происшествия 05 мая 2023, 18:29 Началась эвакуация жителей деревни Заозерная в Курганской области из-за угрозы пожара МЧС: жителей деревни Заозерная в Курганской области эвакуируют из-за угрозы лесного пожара РИА «Новости»

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Спасатели начали эвакуировать жителей деревни Заозерная в Варгашинском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы ландшафтного и лесного пожаров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Линия огненного фронт на данный момент растянулась на 1,2 километра. При этом лес горит сейчас на расстоянии около 1,5 километра от населенного пункта.

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«В превентивных целях осуществляется эвакуация населения. Проводится дополнительная опашка населенного пункта», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели также привели в готовность вертолет Ми-8. Природное возгорание сейчас тушат 68 человек и 13 единиц техники.

По последним данным, пожарным удалось предотвратить возникшую угрозу распространения огня территорию населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за пожара эвакуировали жителей села в селе Озерного — более 300 человек временно вывезли из домов.