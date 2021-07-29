Три четверти опрошенных россиян рассказали об обмане в вакансиях

Три четверти россиян сталкивалась с дезинформацией в вакансиях работодателей. Самую «черную», ненадежную зарплату и сомнительные условия труда предлагают по рабочим специальностям. Защитить свои права сложно, в России пока нет законов, запрещающих давать ложную информацию в рекламе вакансий.

Как сообщили газете «Известия» в международной компании Kelly Services, в последнее время появились инициативы общественных организаций. Они могут обязать рекламные площадки проверять достоверность информации в объявлениях и о найме.

«Например, в случае если указывается размер дохода, то должна содержаться информация о минимальном, гарантированном окладе либо вообще не следует указывать никаких сумм. Обязательно включать в объявления информацию о типе трудовых отношений: трудовой договор или подрядные отношения (самозанятые), и другие предложения», — рассказала директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Адвокат Тимур Харди подтвердил, что в законах не предусмотрена ответственность работодателя за публикацию недостоверной информации в объявлениях о вакансиях и что этим весьма часто пользуются недобросовестные работодатели. По его мнению, их надо привлекать к ответственности, но большинство обманутых соискателей ничего не предпринимают.

«Только самая малая часть пытается поговорить с потенциальным работодателем и указать на несоответствие публикации и реального предложения. Но максимум, что можно сделать по поводу публикации, — пожаловаться на нее на площадке размещения, либо, если вы попали туда через центр занятости, — инспектору, который вас туда направил», — уточнил правозащитник.

В опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие пят тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны. Из них 74% сообщили, что им приходилось сталкиваться с обманом в вакансиях. 79% опрошенных сталкивались с ложью о зарплате, 71% — о рабочем функционале.

Еще 64% сообщили, что им откровенно лгали об условиях труда, и 45% респондентов пожаловались на неправдивую информацию об официальном оформлении выплат.

Как сообщили 36% опрошенных, работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы. Неверный график работы предоставляли 29% участников опроса.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что в 2020 году в его ведомство поступило 233 тысячи обращений, за шесть месяцев текущего года — более 130 тысяч. По итогам работы 2019–2021 годов была возмещена задолженность по заработной плате на сумму 1,5 миллиарда рублей.