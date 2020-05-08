Тревожность россиян из-за COVID-19 оказалась на уровне 98-го года

Ситуация с коронавирусом выбила многих россиян из колеи. Опросы показали, что люди испытывают большую тревожность. Их состояние можно сравнить с тем, что было в кризисные октябрь 1993-го и август 1998-года.

Такие результаты показало исследование, которое сделали Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов». Опрос проводился с 16 марта по 26 апреля. Работа оказалась в распоряжении журнала «Коммерсант».

Больше всего люди переживают за экономические последствия эпидемии. Сама болезнь при этом уходит на второй план. Эксперты считают, что тревожность останется и после окончания пандемии из-за ухудшающегося экономического состояния граждан.

В частности, россиян просили дать ответ на вопрос: «Переживаем ли мы сейчас самые тяжелые времена или они еще впереди?» С этими двумя утверждениями в марте был согласен 71%. Однако в апреле число людей с таким ответом увеличилось до 86%. Тех, кто считал, что «тяжелые времена позади» и «страна не переживает кризис, и он не может случиться в обозримом будущем» в начале весны было 19%, позже показатель упал до 7%.

Ухудшающееся экономическое положение 59% опрошенных связали с пандемией, 20% — с падением цен на нефть, еще 20% — с руководством страны. При этом 1% считает виноватыми во всем США.

Авторы работы разделили респондентов в зависимости от ответов на «уравновешенных» (47%), «паникующих» (29%), «взволнованных» (24%). Те, кто паникуют, больше всего боятся разгула преступности, беспорядков, потери работы, проблем с выплатой зарплат и пенсий, роста социального неравенства. Примерно такой же расклад и у тех, кто волнуется.

Режим самоизоляции действует в большинстве регионов уже больше полутора месяца. Из-за этого многие компании либо прекратили работу, либо перешли на удаленку. В четверг, 8 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ограничительные меры сохранятся в столице до конца мая.