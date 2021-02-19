«Спутник V» одобрили в 30 странах

Министерство здравоохранения Сан-Марино разрешило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, эта страна стала 30-й по счету, где власти одобрили препарат.

«РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса „Спутник V“», — сказано в сообщении Российского фонда прямых инвестиций. Его процитировало РИА «Новости».

Регистрация сделана в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что «Спутник V» широко признан специалистами по всему миру. Препарат считают одной из самых безопасных, эффективных и доступных вакцин от коронавируса.

Применение «Спутника V» уже одобрили в России, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Туркмении, Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Палестине, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне.

RT сообщил, что сербский посол в РФ Мирослав Лазански и другие сотрудники дипведомства привились «Спутником V».