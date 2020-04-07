В Москве оштрафовали и изолировали семерых больных за нарушение карантина

Всех больных COVID-19, нарушивших карантин, выявили сотрудники Объединения административных инспекций Москвы. Помогли камеры видеонаблюдения. В ведомстве сообщили, что у этих граждан заболевание протекало в легкой форме. Пациенты сами захотели лечиться на дому и оформили специальное согласие на то, что они готовы соблюдать режим строгого карантина.

Выходить на улицу можно было только после подтвержденного отрицательного теста на коронавирус. Но условия не были выполнены, москвичи вышли из дома.

Теперь им грозит административный штраф и изоляция в специальные обсервационные центры в Царицыне и Крылатском. Позже выяснилось, что у двоих из семерых больных состояние ухудшилось, сейчас они под контролем врачей.

Первые штрафы выписали за нарушение самоизоляции в Москве накануне. Трое жителей столицы с СОVID-19 также не смогли усидеть дома.