Треть россиян призналась в выплате денежных штрафов на работе

Чуть меньше трети россиян (31%) штрафовали на работе. При этом такая практика никак не затронула еще 69%. Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру». Оно оказалось в распоряжении РБК.

Из тех, кого штрафовали, только 22% получали вычеты из зарплаты, остальные 78% лично не подвергались взысканиям. При этом 68% опрошенных заявили, что получали штрафы до одной тысячи рублей, еще 19% назвали сумму от одной до трех тысяч рублей, 8% — три-пять тысяч рублей, 10% — более пяти тысяч рублей.

Чаще всего людей штрафовали за несоответствующее выполнение рабочих обязанностей. Об этом рассказали 38% респондентов. Еще 27% получили штрафы за опоздание, 18% — за нарушение техники безопасности, 13% — за недостачу. Взыскание за неправильное общение с клиентами и неподходящий дресс-код получали 10 и 6% участников исследования.

Чуть более половины всех опрошенных (55%) осведомлены о том, что денежные штрафы запрещены трудовым законодательством. Еще 45% о таком запрете не знали.

Между тем в России продолжаются дискуссии на тему необходимости введения четырехдневной рабочей недели. Недавно с этой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.