Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в России

В Росси нужно ввести 36-часовую рабочую неделю, как это сделали в странах Европы. Тогда сотрудники должны будут работать примерно по семь часов в день — это улучшит качество их жизни и позволит проводить больше времени с семьей.

Такое решение предложила Urа.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сейчас рабочая неделя в стране длится 40 часов.

«Два года Исландия проводила эксперимент, когда часть предприятий была переведена на 36-часовую рабочую неделю, и опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже, наоборот, увеличилась. В итоге страна, как и многие европейские страны, перешла на 36-часовую рабочую неделю, и нам тоже пора», — отметила она.

Бессараб уточнила, что россияне работали 40 часов в неделю 100 лет назад и продолжают работать так сейчас. Однако за век интенсивность нагрузки на сотрудника сильно выросла. Она отметила, что настроение людей повышается, если у них есть больше свободного времени для семьи и увлечений. Это положительно повлияет на экономику России.

При этом такого эффекта не получится достичь, если ввести четырехдневную рабочую неделю при 40-часовой норме: тогда сотрудники должны будут работать по 10 часов в день, не считая времени на дорогу до работы и домой.

В пример собеседница привела опыт сел — у российских женщин, которые работают на селе, рабочая неделя составляет 36 часов. При этом сохраняется заработная плата за полную неделю. По словам Бессараб, ни один работодатель не жаловался на результаты.