Опрос: только треть россиян запланировала отпуск на лето

Из тех, кто намерен не работать, 14% хотят уйти в отпуск на две недели, 8% — на месяц, еще 6% надеются заниматься своими делами больше этого периода. Еще 3% опрошенных ответили, что могут взять одну неделю. При этом 19% пока не намерены брать ежегодный отпуск. Кроме того, 47% респондентов заявили, что сейчас не работают, поэтому им не нужно брать выходные.

Интересно, что 17% будут расслабляться в компании одного родственника, 19% собираются отдыхать с двумя членами семьи, 15% — с тремя, 11% — с четырьмя.

«Молодежь в основном говорит, что ни с одним из членов семьи отдыхать не будет, молодые люди часто планируют свой отдых с друзьями. С семьей проводят отпуск люди более старшего возраста», — заметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он отметил, что из-за ограничительных мер на фоне коронавируса, многие стали корректировать планы на лето.

«Люди поиздержались в период пандемии и изоляции, денег на отдых немного. Плюс мы видим рост страхов, связанных с вирусом и эпидемией», — объяснил представитель ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.

Ранее в МИД Турции рассказали, что рассматривают возможность запуска чартеров для россиян до возобновления регулярных рейсов.