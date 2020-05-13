Более половины россиян проявили сознательность и провели майские праздники в самоизоляции. Треть сограждан пандемия коронавируса и ограничения не остановили — они все-таки ездили на шашлыки.

«Большинство россиян (66%) провело майские выходные в изоляции в городской квартире. Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции — приготовления шашлыка», — приводит РИА «Новости» текст сообщения сервиса по онлайн-заказу такси, который провел опрос.

10% респондентов, засидевшись в четырех стенах, были в гостях у родственников или друзей.

Лидерами по сознательности и ответственности стали жители Москвы. Из них только 21% (каждый пятый) признался, что ездил на пикник за город. Еще 8% москвичей побывали на майских праздниках в гостях. Среди жителей Санкт-Петербурга любителей шашлыков оказалось больше — 30%. В гости ездили 7% петербуржцев.

Специалисты выяснили, что количество поездок из Москвы в область на майских сократилось на 55-65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россиян перед весенними выходными предупреждали о возможной второй волне пандемии, если они не останутся в эти дни дома. Большинство регионов пока продолжает жить в режиме строгой самоизоляции из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса. По последним данным, российские медики выявили 232 243 случая COVID-19. Умерли 2116 человек.