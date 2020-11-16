Треть москвичей согласны с решением властей отменить новогодние гуляния

Треть опрошенных москвичей согласились с решением властей города отменить все новогодние гуляния в столице до 15 января. Почти столько же респондентов сильно расстроены отказом от посещения ресторанов и кафе на праздники.

«Треть опрошенных жителей столицы (32%) сильно огорчены отменой новогодних гуляний в городе, так как такое мероприятие стало уже доброй традицией. Столько же респондентов относятся к такой мере с пониманием», — говорится в результатах опроса сервиса Работа.ру. Данные приводит РИА «Новости».

Еще 36% респондентов ответили, что и не планировали принимать участие в новогодних гуляниях. Более того, решение властей отменить массовое празднование не повлияло на планы 70% москвичей. Остальным 30% пришлось поменять свои намерения из-за новых ограничительных мер в Москве.

Всего в опросе сервиса приняли участие 2,2 тысячи человек. Из них 30% заявили, что новогодние праздники нужно продлить из-за ограничений. Причем 13% выступают за несколько дополнительных дней отдыха, а 17% — за лишние две недели каникул.

О введении ограничительных мер в столице на Новый год объявил мэр города Сергей Собянин. Так власти хотят предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19 на праздники.