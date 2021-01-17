Об этом сообщил Telegram-канале Mash. Он уточнил, что такое решение вынесли по предварительным результатам психолого-психиатрической экспертизы — они показали, что блогер не нуждается в клиническом осмотре в психиатрической больнице.

Скоро его снова отправят в СИЗО. Если вину Решетняка в смерти Валентины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Блогер не признал свою вину в случившемся, однако отметил, что чувствует моральную ответственность за произошедшее.

Валентина Григорьева участвовала в треш-стриме в ночь на 2 декабря. Его суть заключается в том, что блогеры за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время прямого эфира — Решетняк не выключил трансляцию даже когда приехала скорая и врачи констатировали смерть девушки. Специалисты обнаружили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и субдуральную гематому. По версии следствия, блогер избил свою подругу, а затем выгнал на мороз.