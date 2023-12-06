06 декабря 2023, 16:35
Трек «Пыяла», не указанный в титрах сериала «Слово пацана», возглавил топ Shazam
Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam
Трек на татарском языке «Пыяла» дуэта «Аигел» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» занял первую строчку мирового чарта приложения для распознавания музыки Shazam. Композицию в титрах нового проекта режиссера Жоры Крыжовникова не упоминали.
«Пыяла» обогнала Surround Sound JID, Greedy Tate McRae и других зарубежных артистов.
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Электронный дуэт появился в 2016 году, в него вошли певица из Татарстана Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия.
Популярную композицию коллектив записал в 2020 году. Она стала саундтреком к сериалу о казанских преступных группировках, снятому на основе книги Роберта Гараева.
После начала спецоперации музыканты «Аигел» выступили в поддержку Украины, после чего покинули Россию. Гайсина сейчас живет в Германии, а Барамия — в Черногории.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября. Он повествует о борьбе молодежных группировок во времена развала СССР. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич. Сериал Крыжовникова вызвал противоречивую реакцию, его неоднократно призывали запретить.
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