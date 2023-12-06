Общество 06 декабря 2023, 16:35 Трек «Пыяла», не указанный в титрах сериала «Слово пацана», возглавил топ Shazam Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Трек на татарском языке «Пыяла» дуэта «Аигел» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» занял первую строчку мирового чарта приложения для распознавания музыки Shazam. Композицию в титрах нового проекта режиссера Жоры Крыжовникова не упоминали.

«Пыяла» обогнала Surround Sound JID, Greedy Tate McRae и других зарубежных артистов.

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Электронный дуэт появился в 2016 году, в него вошли певица из Татарстана Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия.

Популярную композицию коллектив записал в 2020 году. Она стала саундтреком к сериалу о казанских преступных группировках, снятому на основе книги Роберта Гараева.

После начала спецоперации музыканты «Аигел» выступили в поддержку Украины, после чего покинули Россию. Гайсина сейчас живет в Германии, а Барамия — в Черногории.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября. Он повествует о борьбе молодежных группировок во времена развала СССР. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич. Сериал Крыжовникова вызвал противоречивую реакцию, его неоднократно призывали запретить.