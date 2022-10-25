Трек Oxxxymiron «Последний звонок» признали экстремистским | 360°

25 октября 2022, 16:33
Трек Oxxxymiron «Последний звонок» признали экстремистским
Суд Москвы по иску прокуратуры признал экстремистским трек Oxxxymiron «Последний звонок»
Композицию рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров)* Замоскворецкий районный суд Москвы признал экстремистской. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки и назначенного психолого-лингвистического исследования в песне исполнителя нашли публичное оправдание насильственных действий и идеологии насилия.
Реклама
Исковое заявление прокуратура подала в суд, который полностью удовлетворил требование. Теперь текст песни, а также видеоролики, где используется эта композиция, стали экстремистскими материалами и запрещены к распространению в России.
Реклама
Ранее СМИ сообщали, что речь идет о композиции Oxxxymiron* «Последний звонок».
*Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.
Суд
Прокуратура РФ
Экстремизм
Oxxxymiron
Реклама
Реклама