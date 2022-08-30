Первое заседание по делу об экстремизме в текстах Oxxxymiron пройдет в сентябре

Предварительное заседание по требованию прокуратуры о признании экстремистским творчества рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron пройдет 15 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

В ходе встречи судья объяснит ряд процессуальных вопросов и назначит заседание для рассмотрения дела по существу.

Иск с требованием признать творчество Oxxxymiron экстремистским в суд направил исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков. В тексте документа говорится, что речь идет о материалах, которые распространяются в интернете.

Как пояснили в надзорном ведомстве в беседе с РИА «Новости», речь идет только об одной песне исполнителя. Проведенная психолого-лингвитисическая экспертиза обнаружила там признаки публичного оправдания и пропаганду насилия. Источник агенства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о песне и клипе Oxxxymiron «Последний звонок».

Рэпер Oxxxymiron уехал их России после начала проведения специальной военной операции.