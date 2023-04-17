Общество 17 апреля 2023, 18:51 Трехкратная чемпионка России по гандболу Дивак скончалась на 30-м году жизни Российская гандболистка Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет Федерация гандбола России

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Гандболистка «Астраханочки» погибла 17 апреля. Федерация гандбола России на официальном сайте выразила слова соболезнования родным и близким спортсменки.

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак ушла из жизни в 29 лет. Причины смерти спортсменки пока не известны. Место и время церемонии прощания и похорон не сообщали.

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«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — указано в сообщении.

За день до трагедии гандболистка участвовала в домашнем матче против ЦСКА, писало РИА «Новости».

Ранее «360» писал о смерти актера Юрия Ашихмин, который принимал участие в съемках фильма «Обитаемый остров». Мужчина скончался на 61-м году жизни. Артист долгое время болел и находился в больнице.