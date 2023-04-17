Общество 17 апреля 2023, 07:27 Актер из «Обитаемого острова» Ашихмин скончался в 60 лет Актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин скончался в 60 лет Кинопоиск

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Актер Юрия Ашихмин, который принимал участие в съемках фильма «Обитаемый остров», умер на 61-м году жизни. Об этом его знакомая Алла Вагина сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила на странице артиста на сайте «Кино-театр.ру», что Ашихмина не стало 13 апреля, он скончался после долгой болезни в больнице.

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Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Он окончил актерские курсы Алексея Германа. Его кинокарьера началась в 1993 году, когда он сыграл в фильме «Пленники удачи». Также его можно было увидеть в таких картинах, как «Юрьев день», «Хрусталев, машину!», «Воровка», «Трудно быть Богом», «Бумажный солдат», «Клеймо», «На игре» и других.

Он принял участие и в работе над лентой Федора Бондарчука «Обитаемый остров, где сыграл Плешивого. Этот фильм — экранизация одноименного романа братьев Стругацких.