Трех младенцев признали потерпевшими в деле о суррогатном материнстве

Трех младенцев по делу о суррогатном материнстве признали потерпевшими. Их представителями выступает сотрудник опеки.

«Потерпевшими признаны трое детей из Видновского спецдетдома, а их представитель — сотрудник опеки. При живых родителях свидетельства о рождении выданы Хамовническим ЗАГСом — не оспорены и не отменены», — рассказал адвокат Игорь Трунов. Его слова приводит РИА «Новости».

Потерпевшими пока признаны лишь трое младенцев из 11, которые фигурируют в деле. Всех малышей родили суррогатные матери, проживающие в съемных московских и подмосковных квартирах. Сейчас младенцы находятся в детских домах.

Расследование началось после того, как полиция обнаружила мертвого малыша в квартире в Подмосковье. Вместе с ним там же проживали другие дети и две женщины, представившиеся нянями. По делу арестовали восемь человек. Всех их подозревают в торговле людьми. Среди задержанных три врача.

Ранее стало известно, что двое фигурантов этого дела согласились пойти на сделку со следствием. Они признали свою вину.