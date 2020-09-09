Двое фигурантов дела о торговле детьми согласились на сделку со следствием

Вину признали двое обвиняемых по делу о торговле младенцами, рожденными суррогатными матерями. Они согласились на сделку со следствием.

«6 августа Валентина Чернышова и 21 августа Роман Емашев подали ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказал адвокат обвиняемых Игорь Трунов. Его слова передает RT.

Он также добавил, что и Чернышова, и Емашев полностью признали свою вину. Они пообещали содействовать следствию и рассказать о том, как был устроен процесс торговли младенцами, и о своей роли в нем.

Уголовное дело о торговле детьми возбудили в конце июня, после обнаружения в московской квартире пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода и двоих женщин, которые представились нянями малышей. Их должны были отправить родителям в Китай.

В торговле детьми обвинили четырех врачей — акушера-гинеколога Лилию Панаиоти, репродуктолога Юлиану Иванову, эмбриолога Тараса Ашиткова и врача Валентину Чернышову. Компания, которая занималась сопровождением суррогатных матерей, отказалась от ответственности за их дальнейшую судьбу.