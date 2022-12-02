Общество 02 декабря 2022, 05:57 Требования по расселению аварийного жилья захотели ужесточить Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении требований к расселению аварийного жилья РИА «Новости»

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В Госдуму до конца года внесут законопроект, который запретит неодновременное расселение аварийных домов, а также установит конкретные сроки для этого, рассказал «Известиям» депутат Владимир Кошелев.

«Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах причем, в том числе в крупных и не бедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно», — пояснил парламентарий.

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По его словам, часть жильцов переезжают в новые дома, а остальные находятся в полуразрушенных зданиях. Россияне часто жалуются на эту ситуацию.

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Кроме того, как утверждает Кошелев, в аварийных зданиях часто нет тепла и воды. Злоумышленники срезают батареи, отправляя их на металлолом, а у жильцов больше нет возможности восстановить теплоснабжение из-за статуса здания.

В результате жить в таких домах становится невозможно. Туда перебираются лица без определенного места жительства, с ними в аварийных зданиях соседствуют крысы, подытожил депутат.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать владельцев шумных автомобилей, которые нарушают тишину по ночам.