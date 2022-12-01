Общество 01 декабря 2022, 05:41 Владельцев шумных автомобилей предложили штрафовать Депутат Госдумы Челиков рассказал о штрафах для владельцев шумных автомобилей Unsplash

Читать 360tv в

Комитет Госдумы по строительству и законодательству 5 декабря рассмотрит поправки в КоАП РФ. Речь идет о штрафах для автомобилистов, чей транспорт нарушает ночной режим тишины. Об этом «Известиям» сообщил депутат Сергей Челиков.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесла Мосгордума. Законотворцы предлагают разрешить регионам право самим устанавливать ответственность за нарушение покоя граждан. Штрафовать предлагается на сумму до 30 тысяч рублей.

Реклама

По мнению депутата Мосгордумы Александра Семенникова, размер штрафа должен регулироваться в зависимости от возможностей владельца транспортного средства. Было бы несправедливо назначать денежное взыскание в 500 рублей водителю дорого спорткара, пояснил он.

Реклама

«Более мощный автомобиль издает более мощный шум, и автовладелец должен вести себя более ответственно», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о кредитных каникулах для граждан в случае падениях дохода заемщика более чем на 30%. Такие меры вводились во время пандемии коронавируса в 2020 году.