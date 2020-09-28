Требования к эксплуатации автомобилей собрались изменить в России

Согласно документу, на машине нельзя будет ездить, если у нее проблемы с рулевым управлением и тормозной системой. Нельзя будет садиться за руль авто со старыми покрышками, наглухо затонированными и треснувшими стеклами, с неисправными или видоизмененными фарами.

Новое постановление вступит в силу 1 июня 2021 года. Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, как избежать проблем при покупке подержанного автомобиля. Чтобы избежать неприятностей, перед покупкой нужно проверить машину в базах данных ГИБДД и не верить на слово незнакомым людям. Если автомобиль с пробегом продает компания, то необходимо в Сети найти всю возможную информацию о ней. Люди в интернете часто делятся своими впечатлениями от покупок.